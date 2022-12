Colo Colo quiere remecer el mercado del fútbol chileno. Y es que según informó el diario La Tercera, los dirigentes de Blanco y Negro estarían tras los pasos de Cristian Pavón, jugador argentino que actualmente milita en Atlético Mineiro de Brasil.

Recordar que "Kichan", apodo del futbolista de 26 años, viene de disputar 18 encuentros en la última temporada con la camiseta del conjunto Belo Horizonte, en la cual solamente aportó con una anotación.

Pavón es uno de los jugadores que está en la carpeta de Colo Colo | Foto: Instagram

Marcelo Barticciotto, ídolo del Cacique, se tomó un minuto en Al Aire Libre de Cooperativa para bromear con la posible llegada del ex seleccionado argentino.

"Te iba a decir que si viene Pavón me iba a disfrazar de Viejo Pascuero pero no lo voy a decir por las dudas, capaz que viene..De Viejo Pascuero sexy con zunga y con barba", indicó, lo que generó la risa de sus compañeros radiales.

Pero minutos más tarde agregó que "no sé hacia donde apunta Colo Colo, quizas se lo ofrecieron porque no sé cómo se les ocurrió ese nombre si vale 5 millones de dólares, me sorprendé. Ojalá que venga".

"En un momento tuvo un nivel superlativo sobretodo cuando lo citaron a la Selección Argentina en Boca la estaba rompiendo, después decayó su nivel y ahora no sé cómo estará, si no juega mucho tiene la opción de salir porque por la plata no creo que pueda venir", concluyó el campeón de la Copa Libertadores 1991 con la camiseta alba.