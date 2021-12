Hace días está sonando la idea de que Esteban Paredes vuelva a Colo Colo para ponerle fin a su exitosa carrera como futbolista y despedirse con honores siendo el máximo goleador del fútbol chileno.

Luego de conseguir el ascenso con Coquimbo Unido, el delantero afirmó que quiere jugar un año más, y ya los hinchas albos se ilusionan con el Last Dance de su gran ídolo.

En el programa Todo es Cancha de Youtube, el periodista Marcelo Muñoz entregó información precisa respecto a esta operación.

"Por lo que pude recopilar, hay muchos que están diciendo que Esteban Paredes tendría todo acordado para volver al Monumental. Eso, en parte, es cierto. Esteban Paredes tendría un diálogo con muy cercano con alguien con quien se fue muy mal, como lo es Aníbal Mosa, el ex presidente de Colo Colo y máximo accionista", afirmó.

Muñoz deja en claro que "al resto de los dirigentes en Colo Colo no les llama la atención la vuelta de Esteban Paredes. Ni dirigentes ni cuerpo técnico. Fue Gustavo Quinteros el primero que señaló que Esteban Paredes no debiera continuar jugando en Colo Colo. No solamente le cerró la puerta, sino que no jugaba en sus últimos partidos en Colo Colo".

Para el final, el periodista de TNT elabora una tesis de todo esto. "Hay un lado que está negociando con Paredes, Mosa, que quiere volver a ganarse al hincha y meterle presión a Edmundo Valladares, actual presidente, pero dentro de Colo Colo no están buscando la llegada de Paredes", cerró.