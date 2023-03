Marcelo Toby Vega es lapidario con Colo Colo en Copa Libertadores: "No tiene equipo, no me ilusiono"

Colo Colo ya conoce su grupo en la Copa Libertadores 2023. El Cacique será parte del Grupo F junto a Boca Juniors, Deportivo Pereira de Colombia y Monagas de Venezuela. Justamente, el debut de los albos será contra el cuadro cafetero durante la próxima semana.

Una zona que en el papel puede resultar favorable para Colo Colo, pues Deportivo Pereira será su primera participación en el torneo y se perdió varios nombres. Por otra parte, Monagas ha tenido presencias en Copa Libertadores, pero nunca ha podido pasar a octavos de final.

Además, Boca Juniors y que sería el gran rival de los albos, tampoco vive un presente tan bueno. En las últimas horas, se dio a conocer la destitución de Hugo Ibarra desde la banca.

Sin embargo, para Marcelo Toby Vega el panorama de Colo Colo no es el mejor de cara al máximo certamen continental. El ex volante afirmó que las chances del equipo dirigido por Gustavo Quinteros son bajas y no se llena de mucha ilusión.

"Yo no estoy de acuerdo con esto que tiene que pasar sí o sí (a octavos de final). Lo dijo Caszely, lo ha dicho Paredes, lo han dicho todos y lo digo yo. No le ganaste a Cobresal y ¿le ganarás a Monagas? Estamos hablando de Cobresal y de un equipo que está en Libertadores y tiene que haber invertido", comenzó diciendo el ex seleccionado en Todos Somos Técnicos.

"Colo Colo no tiene equipo. No me ilusiono, porque no es un equipo que uno piensa. Se le fueron todos los jugadores Clase A, llegaron Clase B y no tiene un equipo titular como el año pasado", concluyó.

Los albos debutan la próxima semana en Copa Libertadores | Foto: Agencia UNO

El debut de Colo Colo será el miércoles 5 de abril en Colombia frente a Deportivo Pereira a partir de las 21:00 horas.