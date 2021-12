Colo Colo sigue intentando abrochar fichajes de cara a la temporada 2022, donde deberán afrontar el Campeonato Nacional y la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Uno de los jugadores que Blanco y Negro tendría casi sellado para jugar con el Cacique, sería el de Cristián Zavala.

El ex delantero de Deportes Melipilla fue una de las revelaciones del Campeonato Nacional pasado y sus buenas actuaciones le valieron ser nominado y disputar compromisos con la camiseta de la Selección Chilena en la gira por Estados Unidos.

El volante ofensivo Mathías Vidangossy compartió camarín con Zavala en Los Potros en la última temporada y en conversación con DirecTV llenó de elogios al futbolista de 22 años.

"Cristián Zavala es un tremendo jugador, tiene un potencial muy grande. Creo que es un jugador que puede ayudar mucho a Colo Colo, es muy rápido, puede dar mucha profundidad y vértigo. Puede saltar a la elite del fútbol", aseveró el ex mundialista Sub-20.

El ex Palestino también tuvo palabras para su abrupta salida de Melipilla y recalcó que "en la última reunión me dijeron que no estaba en los planes del cuerpo técnico, agradecí que me hayan informado en la conversación. Mi representante está manejando ofertas"

Finalmente, se refirió a la posible desafiliación de Deportes Melipilla por presentar dobles contratos. "El fútbol se está llevando al negocio, se está matando. Hay que querer más la actividad, es lo que nos apasiona a todos. Cuando se lleva desde la parte económica, de manera turbia, se empieza a desvirtuar el fútbol. Hoy se están revelando muchas cosas", concluyó.