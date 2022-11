Colo Colo ya se pone a pensar para lo que será la temporada 2023 en la que la directiva del ‘Cacique’ trabaja en lo que será el confeccionamiento de su plantilla para los próximos desafíos que tiene el conjunto adiestrado por Gustavo Quinteros, por lo que han ido trabajando en nombres para poder arribar al club, como también han abierto la puerta para partidas dentro del equipo.

Dentro de estas partidas, se encuentra la del defensor argentino nacionalizado chileno, Matías Zaldivia quien dejó Colo Colo tras siete años debido a que en la directiva del ‘Cacique’ no le ofrecieron la renovación, ya que no estaba contemplado en el proyecto que lidera el estratega del ‘Popular’

Hace unos días, el zaguero apenas se consumó su salida, habló con los medios y comentó que le lastimó la manera en la que salió del club, debido a que los directivos nunca se contactaron con él para saber que iba a suceder con su carrera en el 2023

“No me duele la no renovación, están todo su derecho, pero duele la forma y la no comunicación. Ningún dirigente se acercó ni para renovar ni para nada. Merecía que al menos se acercaran para decirme que no”, detalló

Zaldivia deja Colo Colo tras siete años | Foto: Agencia Uno

En esta jornada, Zaldivia tomó su cuenta de instragram para despedirse de manera oficial de Colo Colo, dejando atrás siete importantes años de su carrera con el ‘Popular’, en la que solo tuvo palabras de agradecimiento para el club.

“Esta foto lo dice todo. Gracias a la gente de Colo Colo por todos estos años, fue un viaje soñado. Gracias por acompañarme”, indicó el defensor en su cuenta de Instagram.

Ahora, Matías Zaldivia se enfocará en lo que será su temporada 2023, en la que podría mantenerse en el fútbol nacional y que incluso se ha comentado que desde la Universidad de Chile su nombre esta en carpeta para reforzar al archirrival del ‘Cacique’.