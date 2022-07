Mauricio Pinilla no tiene piedad y le cae con todo a Pablo Solari: "No está capacitado para jugar a nivel internacional"

Colo Colo vivió una verdadera pesadilla en su viaje a Brasil, en donde los Albos desperdiciaron su gran oportunidad de poder sellar su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras caer por un global de 4-3 ante Internacional de Porto Alegre, sumando un nuevo fracaso para el Cacique en una competición continental.

Ante aquello, el ex futbolista, Mauricio Pinilla se refirió en Radio Agricultura a lo que fue la presentación de los dirigidos por Gustavo Quinteros, en donde no tuvo piedad para criticar lo que fue los rendimientos de Gabriel Costa y por sobretodo, al del argentino Pablo Solari.

“No nos olvidemos que el jugador de mayor jerarquía, que es Costa en este caso, no existió y Solari, el jugador que se supone que quieren vender no se en cuantos millones de dólares, no tocó la pelota, no fue capaz de saltar el hombre, no defendió”, partió señalando Pinilla.

Enfocándose solo en el rendimiento del ‘Pibe’, el ex delantero encontró insólito de que a un jugador que le ven tanta proyección dentro de Colo Colo y quieran venderlo por un alta suma de dinero, no sepa realizar de buena manera una función clave para este tipo de encuentros, por lo que encuentra que no está apto para el fútbol internacional.

Colo Colo sucumbió en tierras brasileñas | Foto: Getty Images

“Un jugador que tú quieres proyectar como uno de los mejores jugadores del torneo nacional y venderlo sobre 5 millones de dólares, que no te pueda hacer la banda en fase ofensiva y defensiva a la vez, no está capacitado para jugar a nivel internacional”, señaló en Agicultura.

ver también Jugador de Inter se burla de la eliminación del Cacique en Sudamericana

Finalmente, Pinilla bajó un poco sus pulsaciones e indicó del atacante argentino tiene las condiciones para brillar, pero deben guiarlo de buena manera el saber diferenciar lo que son los duelos de campeonato nacional con los de competiciones internacionales, en donde entre ambas existe una diferencia abismal.

“Las condiciones las tiene, pero tienes que educarlo, guiarlo y explicarle ‘muchacho una cosa es jugar con Cobresal y con Everton y otra cosa es enfrentar a Internacional’, ahí no se te puede ir ni el más mínimo detalle, cometes medio error y te pasan por encima. Y no te clavan uno y te clavan dos en tres minutos, tres en quince y cuatro en sesenta”, cerró.