Colo Colo en esta jornada no tuvo piedad y derrotó por un categórico 4-0 a la Unión Española en el Estadio Monumental, sumando valiosos tres puntos los cuales lo acercan a su principal objetivo que los dirigidos por Gustavo Quinteros se plantearon desde principio de temporada, el cual es alzarse como los campeones del torneo.

Tras el partido, el defensor de los Albos, Maximiliano Falcón dialogó con los medios de comunicación y dejó sus sensaciones de lo que fue el triunfazo del ‘Cacique’ ante los ‘Hispanos’ por el Campeonato Nacional, colocando la calma para lo que se avecina.

“Campeones todavía no, pero hay una ventaja importante. Lo que no pudimos hacer en el partido pasado salió en este, eso fue fruto del trabajo de todos. Todos estábamos óptimos para jugar al 100%, eso es importante. Contento por los tres puntos”, partió señalando Falcón.

Luego de aquello, el ‘Peluca’ no ocultó su felicidad ante la gran cantidad de público que en esta jornada el Estadio Monumental pudo albergar tras el aumento de los aforos.

Colo Colo fue pura fiesta ante Unión Española | Foto: Guillermo Salazar

“Espectacular, porque en una cancha como el Monumental con 8 mil personas queda un poco desnudo, obviamente que la gente canta igual y se siente, pero el recibimiento con toda esta gente, siempre alentando, es diferente. Contento también por eso”, explicó a los medios.

Uno de los problemas que evidenció el conjunto ‘Albo’ en anteriores partidos fue el balón parado en su contra, algo que el ‘Charrúa’ reconoce que se trabajó en demasía en la previa a este duelo y que hoy no sufrieron por esa vía ante Unión Española.

“A favor generalmente hacemos buenos movimientos, el gol de Lucero contra la U fue producto de las jugadas que hacemos. En lo que estamos al debe es en las jugadas en contra, hoy tuvimos 10 córners y yo creo que nos resolvimos bien ahí. Para nosotros es importante mantener el arco en cero como defensa”, profundizó el uruguayo.

ver también Mosa ilusiona a los hinchas de Colo Colo con la remodelación del Monumental

Finalmente, Falcón llenó de elogios al gran partido que tuvo en el día de hoy Vicente Pizarro y señala de que lo pone muy contento que pueda tener este gran rendimiento, destacando la perseverancia y humildad del joven volante.

“Me alegra mucho por él porque cuando yo llegué, me iba con Gabi Costa a entrenar y él se iba con nosotros porque no tenía auto. Siempre le decíamos que siga entrenando, él es muy profesional y estuvo como 18 partidos con nosotros a concentrar y siempre estuvo afuera. La tranquilidad de él para seguir entrenando igual y esa personalidad es lo que es ahora. Me alegra mucho por él, porque más allá de que es un buen jugador, también es muy humilde. Cuando le hablábamos, escuchó lo que le decíamos, le sirvió y me pone muy contento”, cerró.