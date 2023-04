Maximiliano Falcón va echar de menos el apoyo de los hinchas de Colo Colo ante U. Católica: "No hace bien jugar sin público visitante"

Colo Colo comienza a dejar atrás la victoria por 2 a 0 ante Santiago City por los octavos de final de la Zona Centro Norte de la Copa Chile y se enfoca en lo que será el partido ante Universidad Católica por la fecha 10 del Campeonato Nacional 2023.

Para este encuentro, los hinchas del Cacique no podrán decir presente en el Estadio Santa Laura, así lo dieron a conocer desde el elenco de la Franja Cruzada en sus redes sociales, señalando que "por disposición de la autoridad, el aforo permitido para este partido será 13.000 personas y no habrá venta de entradas para la hinchada visitante”.

Una nueva edición del clásico se desarrollará este sábado en el Santa Laura | Foto: Photosport

El zaguero central uruguayo Maximiliano Falcón fue el encargado de decir presente este martes en conferencia de prensa y fue consultado acerca de esta situación, y fue ahí que el Peluca fue enfático al dar su punto de vista.

"Esto se tiene que tomar como una fiesta y hay familia que vienen a ver el partido y no es agradable estar con miedo que te llegue una piedra o que se agarren a combos en la tribuna, eso no ayuda. Yo creo que lo que nosotros tenemos que fomentar es que se viva como una fiesta, pero pasarse a otro extremo no es conveniente y que la gente que lo hace que recapacite",

"No hace bien jugar sin público visitante, uno siempre quiere jugar con su gente ya sean 5 personas o 10 mil y eso es lo lindo del fútbol. Entiendo el motivo de la decisión, pero todos caen en lo mismo y hay que cambiar la cabeza y no solo nosotros sino todos los equipos necesitan de su gente".

Recordar que la UC ante Colo Colo se verán las caras este sábado 15 de abril a las 15:00 horas en el recinto de Independencia.