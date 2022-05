"No es justo": Barticciotto cree que Colo Colo debería llegar clasificado y no a definir en la última fecha de Copa Libertadores 2022

Colo Colo necesita un triunfo ante River Plate este jueves a las 20:00 en el estadio Monumental de Buenos Aires para llegar clasificado a la última fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2022. A la misma hora, Fortaleza visitará a Alianza Lima en el Estadio Nacional de Perú.

Es probable que el Cacique tenga que definir su clasificación ante el Fortaleza de local en el estadio Monumental el próximo miércoles 25 de mayo a las 18:00, algo que Marcelo Barticciotto considera injusto por la performance futbolística del equipo de Gustavo Quinteros en los cuatro partidos que disputó en la zona grupal de la máxima competición continental.

"No es sano y tampoco es justo. No es justo que Colo Colo llegue a la última fecha teniendo que definir. Lo que pasa es que si te dan elegir, dices 'depende de uno', siempre depender de uno es mejor que nada, pero yo creo que, por la forma que está jugando, por el funcionamiento que tiene, y por la convicción no solo del técnico, sino que de los futbolistas merecería clasificar antes", expresó el ídolo albo en el programa ESPN F90.

Los albos tratarán de lograr su objetivo antes de la última jornada, para eso lo pueden hacer incluso empatando, en el caso que Alianza Lima de la sorpresa ante Fortaleza y logre el triunfo. La tabla hoy la lidera el Millonario con 10 puntos, más atrás vienen el Cacique siete, el Tricolor do Pici con cuatro y Los Íntimos con uno

Colo Colo va por la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2022 | Foto: Agencia Uno

El equipo blanquiazul registra un punto -el sumado ante Colo Colo en Lima-, pero aún tiene chances matemáticas de clasificar en Copa Libertadores o al menos a la Copa Sudamericana.