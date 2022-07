Octavio Rivero fue uno de los nombres que estaba en carpeta para llegar a la delantera de Colo Colo antes de que se concretara el arribo de Juan Martín Lucero. El delantero uruguayo se fue de la institución colocolina como una pieza fundamental en el ataque albo de la mano de Pablo Guede en la banca técnica y por la cual se ganó el cariño de los hinchas.

No obstante, su nombre estuvo en carpeta durante el mercado de fichajes en la cual tenía todo listo para concretar su regreso al club, pero en los últimos momentos se vivieron situaciones que no le gustó al atacante en temas de negociaciones cuando logró quedar libre luego de su paso por el fútbol mexicano y que detalló con peras y manzanas en ESPN FShow.

“La verdad es que hubo posibilidades. Habíamos llegado a una negociación, la realidad es que habíamos hablado por enero o por ahí. Yo ahí estaba en México, tuve un problema en el club dónde estaba. Sabían que por ahí me quería ir del club dónde estaba porque me habían pasado ciertas cosas y yo desde ese momento que venía hablando con Colo Colo, de ciertas cosas y condiciones y llegado el momento cuando rescindí mi contrato en México”.

En este mismo punto contempló que “Me voy a Uruguay y quedo libre digamos, las condiciones de lo que habíamos hablado cambiaron mucho de lo que pasó ahí en ese momento. Para mí también fue un punto de decir que por qué había pasado eso, que habíamos arreglado una cosa y después pasó otra”.

Octavio Rivero enfrentando a Colo Colo con Unión La Calera. (Foto: Agencia Uno)

Sin embargo, el delantero charrúa se mostró dolido por las determinaciones en el cambio de las condiciones para concretar su regreso. “Y sí, me dolió porque yo también estaba muy ilusionado de poder volver como dije recién. Era un lugar donde me encantaría volver, pero obviamente que con la situación que se dio, no me gustó cómo se manejó”.

Fue en la misma línea donde agregó que “Por ahí la situación tendría que haberse manejado de otra manera o del principio decir una cosa y ahí obviamente uno lo banca. A partir de ahí fue donde uno empieza a decir que para ir a un lugar así que te cambian las condiciones e ir ya más o menos con la cabeza que me cambiaron las cosas, llegas medio entreverado y para ir a un lugar que quiero mucho y me fue bien ahí. La verdad es que para ir ahí (Colo Colo) quiero ir bien, digamos. Bien. Claro. Sin tener algún tipo de situación de esta”.

No obstante, sentenció el tema señalando que “Es difícil decir eso porque por ahí la persona que estaba llevando las negociaciones. Yo no la conozco, no la conozco como persona, como nada, entonces no se si pasa por ahí. Espero creer que no porque obviamente que no sería lindo eso. Pero bueno, sabemos también que en el fútbol pasa eso. Así que bueno, nada, esa fue la situación del porque no llegué a Colo Colo”.

Octavio Rivero no celebraría si le anota a Colo Colo

El delantero para cerrar uno de sus temas con Colo Colo es que no le celebraría si le toca, el día de mañana, anotarle al Cacique por respeto al club y a los amigos que aún tiene dentro de la institución.

“No, la verdad que no. No, la pasé muy bien ahí. Siempre he dicho que por ahí fue en el lugar dónde más crecí como jugador, como persona. Tengo grandes amigos ahí adentro del club, no solo jugadores, sino que también trabajadores del club. Así que nada, no lo gritaría”.