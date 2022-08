Óscar Opazo es uno de los jugadores que termina contrato con Colo Colo a fin de año. La directiva ha expresado que no quiere desconcentrar a los jugadores que terminan vínculo con el club, en la cual esperan analizar dichas situaciones una vez finalice el campeonato.

No obstante, el futbolista albo Óscar Opazo conversó con Los Tenores de Radio ADN en la cual se le preguntó por su situación contractual con el club en la cual se mostró deseoso con seguir en el Cacique, pero le entrega la decisión a la dirigencia de Colo Colo.

“La verdad que en Colo Colo me encuentro muy feliz, llevo harto tiempo. No niego que siempre tengo esa espinita de salir y poder jugar en otro país, pero si Colo Colo tiene a intención y se acerca a conversar de alguna posible renovación en este tiempo o a fin año, considerando que termino en diciembre, la primera opción la tendrá Colo Colo”.

En esta misma línea, el lateral derecho agregó que “Estoy muy feliz acá, después de tanto tiempo me siento uno más, me siento en casa, me han tratado muy bien. Después de tanto uno se gana el lugar acá, me siento importante. Si Colo Colo se acerca y tiene la intención de renovar yo feliz”.

Óscar Opazo defendiendo la camiseta de Colo Colo en el Superclásico. (Foto: Agencia Uno)

Pero dentro de esta misma situación, el defensor explicó que de momento la dirigencia no se ha acercado a conversar con él. “Colo Colo en el momento que me compra a Wanderers, le compra el 75% y el otro 25 quedó para Wanderers, ahora terminaron mi contrato quedo libre”.

Finalmente, contempló que “Colo Colo no se ha acercado de momento, he escuchado por ahí que tienen la intención de conversar una vez terminado el torneo, pero feliz si se acercan y llegamos a un acuerdo, sino feliz igual y dar las gracias por el tiempo que estuve acá y buscar otro rumbo. Tampoco me voy a morir, pero la primera opción la tendrá Colo Colo”.