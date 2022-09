El lateral derecho de Colo Colo, Óscar Opazo, aún no se recupera en un 100% de la dolencia que sufrió ante Unión La Calera y, hasta el momento, sería la única duda de Gustavo Quinteros para el trascendental compromiso que tendrán ante Unión Española por el Campeonato Nacional 2022 el próximo jueves.

Colo Colo trabaja incansablemente preparándose para lo que será el trascendental compromiso ante Unión Española el próximo jueves por la Fecha 24 del Campeonato Nacional 2022, en donde el Cacique quiere pisar fuerte y empezar a encaminar la esquiva estrella 33.

Para el partido frente a los hispanos, Gustavo Quinteros ya cuenta con Juan Martín Lucero a su total disposición, por lo que es un hecho que irá desde el arranque y comandará el ataque de un Cacique que en los últimos partidos ha estado extraviado en la delantera.

Uno que podría no estar frente a los de Independencia, eso sí, es Óscar Opazo. El ex Santiago Wanderers sufrió una dolencia en el último partido ante Unión La Calera y aún no está recuperado en su totalidad.

Opazo tuvo que ser reemplazado ante Unión La Calera. | Foto: Agencia UNO

Según revelaron en Deportes en Agricultura, el lateral derecho “Va recuperándose, pero no está al 100% y, al día de hoy, no estaría siendo titular”. En concreto, sufrió una contractura del cuádriceps derecho.

Desde la misma emisora avisaron que el cuerpo técnico comandado por Gustavo Quinteros es optimista con que sí pueda llegar al duelo frente a Unión Española y que los entrenamientos de hoy lunes serán fundamentales para determinar su presencia y evolución.

En caso de que Opazo no llegue, lo más probable es que su reemplazante salga entre Bruno Gutiérrez y Jeyson Rojas. Así, Colo Colo formaría con: Brayan Cortés en el arco; Bruno Gutiérrez (O Jeyson Rojas), Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y Gabriel Suazo en defensa; Esteban Pavez, Leonardo Gil y Vicente Pizarro en el mediocampo; Agustín Bouzat, Juan Martín Lucero y Gabriel Costa en el ataque.