Colo Colo arrancó con el pie derecho el Campeonato Nacional 2022. El Cacique derrotó este domingo por 2-0 a Everton de Viña del Mar en el Estadio Monumental, partido válido por la primera fecha del torneo chileno y que tuvo como gran figura al joven Alexander Oroz.

Pero no todo es color de rosa en el camarín del cuadro albo, esto porque el DT del Popular, Gustavo Quinteros, en conversación con TNT Sports le envió un mensaje a los directivos de Blanco y Negro solicitando más refuerzos.

“Se fueron dos delanteros nacionales y si se va Santos deberíamos buscar una opción para incorporar porque, si no, nos vamos a quedar cortos. Necesitaríamos un mediapunta y un delantero si se va Santos. Ojalá que la gente que tiene que ver el tema comprenda”, aseguró el entrenador argentino nacionalizado boliviano.

Uno de los que salió a criticar los dichos de Quinteros, fue el panelista de Deportes Agricultura, Patricio Yáñez, quien analizó los dichos del estratega albo y afirmó que se equivoca en pedir refuerzos públicamente.

"Para mí se equivoca en pedir refuerzos públicamente, porque el mismo discurso lo puede tener con los dirigentes. Encarece los costos si tu quieres un jugador determinado y enreda más que soluciona bien", afirmó el ex seleccionado nacional en la Primera Edición del programa radial.

"Hay espacios muy finos para decir las cosas, porque así como trajeron a Santos (Christian) y él quedó conforme, pero con el delantero venezolano no pasa nada este año. Santos cuando llega Quinteros afirma que por fin lograron traer un nueve que yo quería, pero debería haber dicho que mejor no me lo traigan", sentenció el panelista.