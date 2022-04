Colo Colo es pura alegría luego de vencer por 2-1 a Alianza Lima en el Estadio Monumental y encumbrarse en la parte alta del Grupo F de la Copa Libertadores, donde comparte posición con el poderoso River Plate de Marcelo Gallardo.

Si bien el Cacique controló gran parte de las acciones y tuvo las situaciones de peligro más claras, durante los minutos finales pudo pasar zozobras debido a los errores defensivos de algunos jugadores, tal es el caso de Matías Zaldivia.

El zaguero de 31 años tuvo que reemplazar a Emiliano Amor, quien no estuvo por su expulsión ante Fortaleza, y nuevamente fue criticado por los hinchas del Popular, quien critican a Zaldivia por la falta de fútbol y por la poca seguridad en la zona defensiva.

El ex seleccionado nacional y actual panelista de Deportes Agricultura, Patricio Yáñez, no le perdonó su actuación y le dio con todo al defensor chileno-trasandino por su partido ante el club peruano.

"Colo Colo perfectamente pudo haberse quedado con un 4 a 0, esa era la diferencia en resultado que había en el juego", aseguró el recordado extremo derecho.

En la misma línea, agregó que "en el segundo tiempo el 2-1 lo complicó y Colo Colo se comenzó a meter atrás, empujado por esta cuestión psicológica del resultado, empujado porque Zaldivia andaba un desastre y eso va generando que no te de seguridad".

"Zaldivia cometió muchísimos errores y yo creo que Quinteros no lo quita por una cuestión de respaldo porque sabe que si lo quita, lo van a pifear y lo mato, no lo quiso matar, pero había que quitarlo ayer y había que jugar con Fuentes retrasado. No anda bien porque después de la lesión no ha tenido fútbol, no anda fino y se le notó, pero los errores de ayer nunca los cometía", concluyó Yáñez su análisis.