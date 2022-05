El entrenador de Colo Colo deja claro que el equipo va a salir a ganar en el estadio Monumental de Buenos Aires, pero no oculta que sumar un punto es un buen resultado para su equipo en la fecha 5 del Grupo F de la Copa Libertadores.

Colo Colo jugará un compromiso clave ante River Plate en Buenos Aires por la jornada 5 del Grupo F de la Copa Libertadores 2022. El equipo de Gustavo Quinteros con un triunfo quedará muy cerca o clasificará a los octavos de final de la máxima competición continental dependiendo de los resultados de la jornada, pero un empate le servirá para, en el peor de los casos, al menos llegar con la primera opción a definir la clasificación con Fortaleza en el estadio Monumental.

El DT anticipó lo que será el partido en el estadio Monumental de River y enfatizó en que el encuentro en Santiago se definió por dos sucesos en una jugada puntual: "Esperamos no equivocarnos en los pequeños detalles y que haya un buen arbitraje (…) Va a ser igual o más difícil que el de Santiago, que fue táctico, cerrado, sin diferencias futbolísticas. Se definió por detalles, un error nuestro del arquero que no controla un centro. Y el error del árbitro que no ve una falta", comentó en conversación con Radio del Plata de Argentina.

Quinteros reconoció que un punto es un buen resultado: "Con River en Buenos Aires nos sirve un empate. Para mí, más allá del último partido en el torneo local, en Copa siempre es candidato. En la Libertadores juegan siempre al máximo, a veces los rivales te dejan jugar más".

El entrenador eso sí fue claro y dejó claro que el objetivo es ganar, pero si no puede reconoció que en un empate no está nada mal: "No sé si firmo el empate, pero nos sirve de acuerdo con el resultado en Perú (entre Alianza Lima y Fortaleza). Vamos a ir a ganar, como siempre, pero al jugar con River en Buenos Aires, es muy bueno el empate".

Respecto a la estrategia, la idea del DT es generar incomodidad en el equipo de Marcelo Gallardo a partir de mantener una estructura ordenada y forzar una equivocación: "En la Copa Libertadores tienes que equivocarte lo menos posible y minimizar la fortaleza del rival. Si a River lo dejas jugar, recibir a los interiores y lo dejas pasar la mitad de cancha, no vas a ganar. Pero si estás ordenado, disciplinado y provocas el error del rival, sufren, porque cuando ellos pierden la pelota quedan espacios que se pueden aprovechar, porque ponen mucha gente delante de la línea del balón".

Gustavo Quinteros se refirió al partido de Colo Colo ante River Plate que se disputará este jueves a las 20:00 en el estadio Monumental de Buenos Aires por la fecha 5 del Grupo F de la Copa Libertadores 2022 | Foto: Agencia Uno

El entrenador no olvida que pueden pasar de un momento muy complicado a estar en octavos de final de la máxima competición continental: "Lo importante es clasificar. Nosotros venimos de procesos difíciles, peleamos el descenso hace un año y medio y ahora estamos tratando de pasar a la siguiente fase de Copa Libertadores. Ojalá que sea en este partido contra River, que se den los resultados nuestros", finalizó.