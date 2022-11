Colo Colo ya pone todos sus focos para lo que será la temporada 2023 y por aquello, en la directiva del ‘Popular’ han comenzado a trabajar en lo que será la confección de la plantilla para el próximo año, en donde ya muchos nombres se han vinculado al reciente campeón del torneo nacional.

Uno de estos nombres trata del defensor argentino nacionalizado chileno, Ramiro González, quien en el mercado de pases anterior estuvo a solo una firma de poder arribar al conjunto de Gustavo Quinteros, pero unos problemas en sus exámenes médicos en una de sus rodillas, hicieron que el fichaje se cayera.

Hoy en día, González nuevamente se posiciona como una opción para el ‘Cacique’ y el zaguero de 31 años dialogó con El Deportivo sobre la nueva posibilidad que lo vuelve a ligar a Colo Colo, en la que declara que aún no ha tenido nada concreto ante un interés del club nacional.

“Yo no he sabido nada, estoy de vacaciones. Hace dos semanas que terminamos el campeonato argentino, he estado trabajando y descansando. Pero no he hablado con mi representante sobre un supuesto interés de Colo Colo, estoy tranquilo”, declaró el defensor.

Ramiro González vuelve a ser opción en Colo Colo | Foto: Archivo

A pesar de que señala que aún no existen acercamientos entre ambas partes, a González le brillan los ojos de poder concretar su llegada a Colo Colo, pero se toma este cierto interés con mucha calma para así no vivir una situación similar a la que vivió en el último mercado, donde quedó con todas las ganas de recalar en el ‘Cacique’.

“No lo voy a esconder, sería un lindo desafío llegar finalmente a Colo Colo. La vez anterior no se dio la opción de llegar, así que por ahora no hay mucho más que decir al respecto”, cerró.

Estas semanas son claves para Colo Colo, en donde la directiva del ‘Cacique’ le juramentó a su actual estratega, Gustavo Quinteros el poder reforzarse de buena forma para la temporada 2023 y así entablar un nuevo proyecto, en la que el DT considera que es fundamental mantener la base del equipo de este año e incorporarle un jugador de nivel a cada línea del campo de juego.