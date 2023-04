Ramiro González se defiende de las críticas de los hinchas: "He escuchado que estaba roto y que no podía jugar, y he jugado"

Colo Colo dio vuelta la página del importante triunfo ante Palestino en un Estadio Monumental sin hinchas y ahora se enfoca en lo que será el encuentro ante Unión La Calera, por la jornada 12 del Campeonato Nacional.

Uno de los jugadores que llegaron para reforzar al plantel esta temporada fue Ramiro González, quien arribó a nuestro país explícita petición de Gustavo Quinteros para cubrir la vacante que dejó Matías Zaldivia, y pese a que en un principio se dudo de su estado físico, el ex León de México ha estado presente en casi todos los partidos del conjunto Popular.

González es uno de los habituales en el esquema de Quinteros | Foto: Photosport

Este miércoles, el zaguero central del Cacique fue el encargado de atender a los medios de comunicación en el recinto deportivo de Pedrero en la antesala del encuentro ante los Cementeros, en la cual fue consultado por su actual momento físico.

"Estoy bien, solo tuve un calambre en los últimos partidos pero pude terminar y también una dolencia en el gemelo con una pequeña contractura pero nada grave, la verdad es que me siento bien. Creo que con el correr de los partidos me he ido afianzando, me siento con confianza y bien fisicamente, salvo el partido con Santiago City pude jugar todos y estoy a disposición para los partidos que se vienen", remarcó.

"Me dolía la críticas porque escuchaba que estaba roto, que no me podía mover y la verdad es que he jugado gracias a Dios. He estado siempre todos lo minutos, así que me siento bien. El equipo ha evolucionado y no fui yo, siempre fui el mismo, siempre trabajo y trato de aportar lo mejor para el equipo, pero es un juego en conjunto y no invidual. Trato de no mirar hacia atrás y seguir mirando hacia adelante para poder seguir creciendo", concluyó.

Recordar que el "Eterno Campeón" y los de la Quinta Región se verán las caras este viernes 28 de abril a las 18:00 horas, en Estadio Nicolás Chahuán.