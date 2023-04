El histórico delantero albo destacó los tres puntos conseguidos por Colo Colo ante Huachipato, aunque no se atrevió a destacar a algún jugador en particular.

Colo Colo logró ponerse al día en el Campeonato Nacional, ya que venció 1-0 al líder Huachipato en Talcahuano, lo que le permite cortar la distancia con la cima de la tabla de posiciones.

Leandro Benegas anotó a los 69 el único gol del partido, en un encuentro en que el local terminaría con dos futbolistas expulsados. Posterior a este compromiso, los Albos se alistan para su debut en Copa Libertadores el miércoles ante Deportivo Pereira.

Benegas anotó el gol del triunfo de Colo Colo ante Huachipato | Foto: Photosport

Sobre el triunfo albo antes de debutart en el torneo continental, Ricardo Mariano Dabrowski habló con Bolavip Chile: "Siempre es importante ganar, mientras se gane es más fácil corregir. Se suman tres puntos y después se puede ver qué se hizo mal pero ayuda muchísimo ganar previo al inicio de una copa internacional".

Sobre el trámite del partido, el campeón de América valoró la victoria del Cacique por la cuenta mínima: "Creo que hoy el partido era el que hace el gol gana y fue así. Colo Colo no pudo aprovechar la primera expulsión y después quedó un margen de tiempo después de la segunda expulsión, entonces hay que destacar el triunfo, eso es lo más importante".

Por último, no se atrevió a destacar a un jugador en particular en el partido ante Huachipato: "No hubo alguien que se haya destacado, tampoco hubo mucho juego ya que dominó mucho más Huachipato pero sin profundidad. Si hay que destacar algo puede ser el triunfo", cerró Dabrowski.