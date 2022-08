Rodrigo Goldberg critica las palabras de Gustavo Quinteros tras la eliminación de Colo Colo: "No me parece que el partido haya pasado por el arbitraje, no me la compro"

Colo Colo igualó 1 a 1 ante Ñublense por la vuelta de los octavos de final de la Copa Chile y quedó eliminado del torneo nacional, lo que generó el enojo de Gustavo Quinteros en contra del árbitro Nicolás Gamboa por algunas decisiones que tomó el juez en el cotejo.

"Ponen al árbitro que favorece a los que se defienden y no favorece a los equipos que atacan. Se tiran al piso, hacen tiempo, demora el arquero en sacar, no cobra los foul ofensivos, cobra al revés", fueron las palabras del estratega en conferencia de prensa que llamaron la atención de los hinchas colocolinos.

Estos dichos no fueron bien tomados por Rodrigo Goldberg, panelista de Al Aire Libre de Cooperativa, quien criticó los dichos de Quinteros post partido ante los Diablos Rojos.

"A mí no me extraña realmente, Quinteros es un tipo sobreprotector con sus futbolistas cuando las cosas no le resultan como el quiere. Si tu me dijeras que yo tuve al rival contra el arco 80 minutos sabes que sí, no hay nada que decirte, pero cuando el rival salía jugando y te la armaba bien, yo creo que hay que darle un mérito. No te ganó de casualidad y no te empató de casualidad.

Quinteros volvió a criticar a los árbitros | Foto: Agencia Uno

"Él en su afán de subirle el ánimo a sus jugadores obvia algunos elementos, pero más allá de eso yo estimo y me imagino que un DT como Quinteros cierra la puerta y su mensaje es distinto, no creo que vaya ser todo con el arbitraje, que el rival se metió atrás, no creo que sea así", añadió el Polacio.

"Me parece que Gamboa se equivocó en varias, pero también se equivocó en contra de Ñublense. Es su estilo y eso lo hace para proteger el camarín, pero llega un minuto donde no todo puede ser en contra de los árbitros. No estoy de acuerdo con Quinteros, no me parece que el partido haya pasado por el arbitraje, no me la compro", finalizó el ex gerente deportivo de Universidad de Chile.