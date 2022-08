Colo Colo quedó eliminado de la Copa Chile a manos de Ñublense. El cuadro albo se despide de la competencia en los octavos de final del certamen luego de igualar uno a uno en el Estadio Monumental, pero terminó cayendo en el marcador global por tres a dos en la llave.

El entrenador Gustavo Quinteros atendió a los medios de comunicación en la conferencia de prensa, en la cual sus dardos estuvieron apuntados sin filtro a los malos cobros arbitrales según su juicio, en la cual apuntó a que deben rezar para que los puedan dirigir de mejor forma.

“Ponen al árbitro que favorece a los que se defienden y no a los que atacan. Se tiran al piso, hacen tiempo, no cobra foules ofensivos, cobra al revés, pero no tiene nada que ver con el resultado”, comenzó explicando el estratega al respecto.

Gustavo Quinteros lamentando la eliminación de Colo Colo en Copa Chile. (Foto: Guillermo Salazar / Bolavip)

Dentro de estos detalles al respecto, el entrenador contempló que “Hicieron tres goles de pelota parada y nosotros hicimos dos. Viste que no hablo de los árbitros, hay que seguir adelante y rezar para que la próxima vez nos dirijan mejor, qué sé yo”.

ver también Quinteros explica las razones de la eliminación de Colo Colo en Copa Chile

ver también Aníbal Mosa reconoce pésimas gestiones en el adiós de Luciano Arriagada

Lo concreto es que ahora el entrenador tendrá que dar vuelta la página y concentrarse en el único torneo que le resta al Cacique en esta temporada, donde deberán dar lucha en el Campeonato Nacional la cual lideran con comodidad y el fin de semana se medirán con Unión La Calera.