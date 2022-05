Rodrigo Goldberg destacó el triunfo de Colo Colo frente a Curicó Unido, pero mirando en su participación en la Copa Libertadores apunta a que, si bien logrará su clasificación a la siguiente etapa de la competencia, no le alcanzará del todo independiente del equipo que pueda tener en frente.

Rodrigo Goldberg ve a Colo Colo clasificando en Copa Libertadores, pero avisa: “En Chile te alcanza, pero afuera no tanto”

Colo Colo se quedó con los tres puntos en su visita para enfrentar a Curicó Unido que le permite llegar a la cima del Campeonato Nacional. Los albos vencieron por dos a uno a los torteros para sumar su séptimo triunfo en el fútbol chileno y seguir como el equipo más goleador del campeonato.

No obstante, el Cacique también mira de reojos lo que será su participación en la Copa Libertadores donde solo restan dos partidos para que termine la fase regular y que tiene que seguir en su lucha para obtener los boletos para instalarse en los octavos de final de la competencia.

El comentarista Rodrigo Goldberg detalló en Al Aire Libre en Cooperativa, que si el Cacique quiere seguir compitiendo en la competencia internacional deberá sumar nombres importantes en este mercado de pases que se abrirá próximamente, producto de que en la banca no encuentra nombres vitales para luchar en los partidos.

“Voy a partir con algo que estoy convenido y que lo dije en el programa de la tarde, yo creo que Colo Colo va a pasar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. No tengo ninguna duda, pero dicho esto y para instancias mayores, independiente del rival que te toque después, necesita ese otro nombre, ese cambio que te pueda dar algo distinto y que hoy en día no lo ha mostrado”.

Colo Colo consiguió valioso triunfo frente a Curicó Unido en el Campeonato Nacional. (Foto: Agencia Uno)

En esta misma línea, el exdirigente apuntó que “Es muy necesario no solo por un tema táctico, sino que también por una situación anímica que cuando uno no encuentra una solución como jugador, no encuentras respuestas, pero tu dices en el banco está y es una opción está, es algo muy íntimo del jugador”.

Además, agregó que “En Colo Colo yo veo a Bolados que te puede generar algo distinto, atrás Zaldivia que puede hacer algo, pero no te veo mucho más, con tantas diferencias arriba. Carlos Villanueva también es buena opción, pero el resto está dos o tres peldaños bajo de los titulares. Acá en Chile con eso te alcanza, pero afuera no tanto”.

Por lo pronto el elenco albo tendrá que comenzar a preparar su próximo partido del fin de semana, cuando deban recibir la visita de Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional.