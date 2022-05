Colo Colo consiguió un valioso triunfo como visitante frente a Curicó Unido en el Campeonato Nacional. Los albos se impusieron por dos a uno en el marcador al elenco tortero con anotaciones de Juan Martín Lucero y Gabriel Suazo, mientras que el descuento de la escuadra local llegó mediante Diego Coelho.

El capitán y defensor del elenco colocolino Gabriel Suazo atendió a la transmisión oficial de partido para referirse a lo ocurrido en este partido, donde fue bastante autocritico a pesar de la victoria que consiguieron y que les permite quedar como únicos líderes en la competencia.

“Fue un partido muy complicado. Me quedo con la felicidad de los tres puntos en una cancha complicada ante un equipo que juega bastante bien, pero me queda el sabor amargo del segundo tiempo, pudimos hacer un mejor partido. No me voy del todo feliz, pero sí tranquilo por el gran trabajo que estamos haciendo”.

Uno de los puntos que destacó el lateral izquierdo fue el tema físico, donde dio a conocer que “Estamos bien físicamente, fue un poco por la imprecisión en el segundo tiempo. Eso conlleva que ellos tengan más el balón, nos hicieron retroceder, es virtud de ellos también, pero hay un error que debemos mejorar en la precisión”.

Gabriel Suazo comanda la victoria de Colo Colo frente a Curicó Unido. (Foto: Agencia Uno)

Además, el futbolista agregó que “Feliz por el gran momento de Colo Colo, orgulloso de cada uno de estos jugadores, la gran mayoría peleó el descenso y hoy tenemos a Colo Colo donde debe estar, primero y peleando para clasificar a octavos. En River no les quepa duda de que vamos a ir a buscar los tres puntos”.

Finalmente, el defensor no toma en cuenta los rumores que lo vinculan a ofertas del extranjero. “Yo me dedico a lo mío, a dar el ciento por ciento, puedo jugar mal, bien, regular, pero siempre dejo todo y eso no dejo de hacerlo nunca. Lo anexo lo ve mi agente, yo estoy feliz dejando lo máximo por el equipo que más amo”.