Rodrigo Goldberg hace duro juicio sobre Pablo Aránguiz: "Es un jugador que tiene mucho potencial, pero si no cambia va ser dificil"

Borrón y cuenta nueva. Ese es el panorama que se vive en la Universidad de Chile con la llegada de Sebastián Miranda, quien tendrá que mostrar cosas interesantes para convencer a los hinchas azules e intentar salir de los últimos lugares del presente Campeonato Nacional.

El propio Miranda confirmó en conferencia de prensa que necesita de todo el plantel y están todos a disponibles, incluido Nahuel Luján. Uno de los que quiere volver a sumar minutos y ganarse la confianza del entrenador interino es Pablo Aránguiz, quien llegó el 30 de diciembre de 2019, pero que no ha podido convencer a ningunos de los DT que han pasado durante el último periodo de la U.

Rodrigo Goldberg, ex delantero y ex director deportivo de la U, aconsejó a Aránguiz para lo que resta del presente Campeonato Nacional.

"Cuando llega Pablo (Aránguiz) anda muy bien, luego se lesiona, después vuelve en un partido con Audax Italiano en La Florida, entra y marca el gol del triunfo. Iba bien, pero empezó a bajar su rendimiento y es un jugador que tiene mucho potencial", comenzó diciendo el actual panelista de Al Aire Libre de Cooperativa.

"Necesita no solo poner de su parte sino también un buen consejo y un entrenador que le saque trote, él debe poner de su parte porque la habilidad la tiene, lo sorpresivo lo tiene, pero tiene que sacarlo, por más que le pongas al mejor técnico del mundo y él está bloqueado, no pasará nada", agregó el ex delantero azul.

"Yo a Pablo lo encuentro un tremendo jugador, pero si no cambia va ser difícil", sentenció el Polaco.