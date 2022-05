Severino Vasconcelos aconseja a Esteban Paredes si le anota a Colo Colo: "Celebrarlo no significa que no haya respeto"

Este sábado Colo Colo vuelve a la acción para recibir a Coquimbo Unido con la misión de mantener el liderato del Campeonato Nacional 2022. Pero también se dará otro hecho especial, ya que será el primer partido de Esteban Paredes en el estadio Monumental desde su salida de los albos.

Sin dudas será un momento único para el Tanque por enfrentar al club de sus amores y varios se preguntan cómo reaccionará si le convierte un gol al Cacique. Severino Vasconcelos, ex referente de los albos en la década de los 80, aprovechó de aconsejar al ariete y sostiene que no tiene nada de malo celebrarlo.

“Yo creo que tiene que haber un respeto por ser el equipo más grande, pero un gol es para celebrarlo. Tengo una opinión diferente porque, aunque (Paredes) hizo muchas cosas por Colo Colo, también tiene que darles alegrías a sus propios hinchas. Es mi mentalidad como profesional, es una alegría tuya hacer un gol, debes celebrar con la gente y el club que te contrató”, expuso en diálogo con BolaVip.

Al ex mediapunta brasileño le tocó anotarle un gol al Popular en la liguilla de Copa Libertadores de 1988 y lo celebró con todo. “Celebrar el gol no significa que no haya respeto por Colo Colo, porque también tiene que haber un respeto por nuestra alegría de hacer un gol. Ahora mismo Paredes va a jugar y eso no va a cambiar que es una persona a que la quieren mucho”, agregó.

Esteban Paredes vuelve este sábado al Monumental. / FOTO: Agencia Uno

Al recordar las diferencias entre su situación y el “gol triste” que Marcelo Barticciotto no festejó y relató la historia de cómo el club le cerró las puertas para volver para recuperarse de un accidente que casi lo hizo retirarse del fútbol.

“Puede depender de como salgas. Cuando volví de Ecuador para rehabilitarme de mi accidente necesitaba ayuda para volver a jugar, fui a Colo Colo, pero me dieron poca atención, me cerraron las puertas para volver a jugar. No fue culpa de Arturo Salah que era el técnico, fue la dirigencia la que me cerró las puertas, entonces yo salí y ahí me voy a La Serena para terminar de recuperarme porque quería seguir jugando, pero no fue culpa de Arturo”, contó.

De todos modos, no guarda rencores, e incluso recordó como resignó dinero con tal de dejarle algo a Colo Colo. “Obvio me fui un poco triste, no sé quién estaba en la directiva, pero no me calenté por eso. Estuve siete años en Colo Colo, cuando salí Barcelona pagó buena plata por mí y si hubiese querido esperaba tres meses y me llevaba todo el dinero, pero dejé la mitad para Colo Colo. El fútbol es así, no soy rencoroso, es una mentalidad brasileña, todo el mundo sabe que soy colocolino”, cerró.