Severino Vasconcelos repasa al representante de Maxi Falcón por sus dichos: "Él no puede hacer presión"

Colo Colo enfrentará este sábado a Colón de Santa Fe en el Estadio Monumental, en un duelo en donde se aprovechará la jornada de la despedida de Esteban Paredes. Aquel compromiso ante los argentinos servirá para que el equipo de Gustavo Quinteros llegue con rodaje a la Copa Libertadores, y dejar atrás la dura derrota ante Cobresal en el norte.

Por la suplencia de Falcón en aquel duelo, en donde los centrales Ramiro González y Matías De Los Santos se vieron muy mal, el representante del 'Peluca' Gerardo Arias habló con el diario La Tercera en donde indicó que tiene muchas ofertas en el continente.

Esto no le cayó nada bien a un histórico de Colo Colo como Severino Vasconcelos, ex capitán y campeón de tres torneos nacionales con el Cacique. En diálogo con Bolavip Chile, el brasileño naturalizado chileno apuntó sus dardos al agente:

"Hay muchos empresarios interesados, hay mucha gente que quiere meterse en cuestiones futbolísticas y no es decisión de ellos. Él no puede hacer presión. También debe saber el problema que tiene Falcón, que está en una especie de castigo aunque Falcón sea un jugador importante para Colo Colo", dijo Vasconcelos.

Falcón fue castigado por Quinteros por hacerse expulsar ante Everton | Foto: Agencia Uno

El volante ofensivo del Cacique en la década de los 70' y 80' indicó cómo se debe resolver esta situación: "Yo creo que debe haber una conversación entre personas del club y hablar por qué el jugador no está jugando, porque él es un jugador titular y si cometió un problema de indisciplina, hay que conversar, hablar, porque hoy no contar con jugadores así es difícil".

También se puso como ejemplo en esta polémica del representante de Falcón: "Yo tenía representante, pero yo no hacía presión, hablaba con él solo una cosa y chao. Pero yo no puedo estar pidiendo, por ejemplo si yo estoy mal físicamente yo no tengo que ser titular".

"En este caso es diferente, hay problemas y se tiene que arreglar ahora porque Colo Colo no puede perder más uno o dos partidos porque o sino no va a salir campeón", cerró el 'Vasco'.