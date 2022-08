Colo Colo aún sigue masticando la igualdad ante Ñublense por Copa Chile que lo dejó sin la posibilidad de revalidar el título de Copa Chile, instancia en la que cayó 3-2 en el global y le dijo adiós al certamen nacional, quedando solo el Campeonato Nacional 2022 como objetivo en lo que resta de la temporada.

Una vez finalizado el compromiso, Gustavo Quinteros abordó la conferencia de prensa post partido, en donde le pegó sutilmente al arbitraje diciendo que espera que para la próxima ocasión los puedan arbitrar de mejor manera.

Las palabras del estratega albo causaron el enojo de Marcelo ‘Toby’ Vega, quien se descargó con RedGol diciendo que “Ñublense es totalmente merecido lo que hizo, más allá que en el primer partido a Colo Colo se le escapa de las manos donde lo iba ganando bien, pero con lo que tienen juegan bien, sacan resultado y no lloran mucho”.

Vega repasó la eliminación de Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

El Toby le habló fuerte al DT del Cacique: “Lo de Quinteros de andar reclamando… el arbitraje no es de los mejores, no solo le pasa a Colo Colo, también pasa con la U, Católica, Audax Palestino, a todos los equipos. No es que le arbitren más a él, tiene que dejar de llorar un poco. Estas cosas pasan, hay que reconocer que Ñublense jugó mejor, pero Colo Colo no viene jugando bien. Lo digo hace rato”.

Por otro lado, tuvo palabras para la baja sostenida en el nivel que ha mostrado el Cacique en el segundo semestre, pese a que sigue al tope de la tabla de posiciones: “No es el mismo que jugó con Fortaleza con un buen partido, el de momentos cuando jugó con River, porque no pudo mantener intensidad, y esos momentos no se han visto en los últimos partidos, donde ha ganado por poco”.

En el cierre, raspó al peruano Gabriel Costa y su rendimiento, asegurando que “Lo vengo diciendo igual hace tiempo que Costa es uno de los jugadores que ha bajado su rendimiento. Lo digo cuando pongo las notas, no viene jugando bien, se pierde un jugador que puede actuar ahí, como el Kiwi Rojas”, remató.