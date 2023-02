Colo Colo volverá a hacer de local en el Estadio Monumental y completará cinco partidos consecutivos jugando en su casa, algo que no cayó tan bien en Walde Ponce, ex jugador de Universidad de Chile.

Siguen los problemas para los distintos clubes nacionales para encontrar los recintos deportivos que puedan albergar los diversos compromisos del Campeonato Nacional. ¿Qué pasó ahora? Magallanes no ha podido encontrar el estadio donde pueda ejercer la localía ante Colo Colo, por lo que la ANFP decidió invertir la localía.

"Debido a una serie de circunstancias que impedían el desarrollo del partido Magallanes vs. Colo Colo, programado por la fecha 7 del Campeonato, ambos clubes han decidido, por mutuo acuerdo y con la anuencia de la ANFP, invertir la localía del partido con el objetivo de colaborar con el desarrollo del torneo", sostuvieron desde el ente rector del fútbol chileno.

El Cacique se prepara para lo que será el duelo ante La Academia | Foto: Agencia Uno

Esta noticia hizo que el conjunto Popular finalmente complete cinco partidos consecutivos que en el Estadio Monumental: primero ante Ñublense (1-0), luego ante Everton (1-1), después ante Coquimbo Unido (2-3), ahora a Magallanes y el último ante Universidad de Chile, en el Superclásico del fútbol chileno.

Waldo Ponce, ex jugador de Universidad de Chile, utilizó su tribuna en el programa Futuro Fútbol Club y se refirió a este polémico tema, algo que no miró con buenos ojos.

"Para mí, jugar cinco partidos de local si es una ventaja. Independiente del momento de Colo Colo, jugar cinco partidos de local es buenísimo", dijo el ex seleccionado nacional.

Agregando que "imagínate que Colo Colo esté peleando un campeonato y te manden cinco partidos de local. Te vuelvo a repetir, independiente del rendimiento que puede haber mostrado Colo Colo porque Coquimbo Unido le tira la tesis de decir que no está tan bien y cualquiera le puede ganar, pero sí para mí es una ventaja".

Por último, resaltó que "esto de las programaciones en Chile siempre hemos tenido problemas, ahora más que nunca ¿Por qué? Por los estadios, tenemos el Estadio Nacional parado y ahí ya no puede jugar nadie más. Católica que no puede ser local en su estadio.Para mí si es una ventaja, vamos a ver si la aprovecha o no Colo Colo", sentenció Ponce.