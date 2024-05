Colo Colo logró una categórica victoria por 3 a 0 ante Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones, resultado con el que los dirigidos por Jorge Almirón se encumbraron en la parte alta de la tabla de posiciones.

Una de las grandes figuras del Cacique ante los Dragones Celestes fue el defensor uruguayo Alan Saldivia, quien en los últimos días ha sido vinculado al Orlando City de la Major League Soccer (MLS), club que se lo querría llevar en este mercado de invierno.

No obstante, el mismísimo Saldivia se refirió a estos rumores. “Sí, escucho pero nada, enfocado acá, en da lo mejor acá que es lo que me toca hoy. Si bien llega, me pone contento, pero enfocado acá”, señaló tras el encuentro.

CRISTIÁN ZAVALA Y EL FUTURO DE ALAN SALDIVIA EN COLO COLO

A raíz de esta situación, su compañero Cristián Zavala aprovechó una publicación del zaguero central de 22 años en su cuenta de Instagram para escribirle algo que llamó la atención de los hinchas colocolinos.

“Se queda”, puso el futbolista que está en la nómina de Ricardo Gareca para el amistoso de La Roja ante Paraguay, pero dicho mensaje fue borrado minutos después por el propio ex Deportes Melipilla.

Siguen los rumores sobre una posible partida de Saldivia | FOTO: Keyla Larrea/Photosport

Fue ahí que los cibernautas recordaron la situación que vivió Gerard Pique con Neymar en el Barcelona, la que se volvió viral tras la salida del brasileño en 2017, y donde el dueño de la Kings League también había subido un tuit con el mensaje: “Se queda”, algo que no terminó pasando.

¿CÓMO VA COLO COLO EN LA TABLA DE POSICIONES?

Los albos marchan en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024 con 26 puntos, uno menos que Coquimbo Unido y Universidad Católica; dos menos que Universidad de Chile.