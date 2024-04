A menos de dos semanas de las elecciones de directorio en Blanco y Negro, la concesionaria que administra a Colo Colo, ya se comienza a elevar el tono de la carrera por el máximo sillón de la sociedad anónima, donde actualmente está al mando Alfredo Stohwing, del bloque Leonidas Vial.

Quien lleva dos periodos en el cargo, apuesta por su reelección y su principal oponente sería Aníbal Mosa, quien es el mayor accionista indidivual y también ha sido presidente, durante cuatro años.

Anoche, Stohwing hizo un gran anuncio en entrevista con el canal Mega, respecto al proyecto de remodelación del Estadio Monumental. Instancia, en la que también aprovechó de repasar a su adversario, con quien viene teniendo un intenso round desde inicio de temporada.

“Yo soy muy optimista respecto a la remodelación del estadio, hemos conversado con las mejores empresas del mundo, no vamos a trabajar con menos de eso. El principal peligro, la principal cosa que podría poner en riesgo el proyecto, son las inestabilidades institucionales del club y el problema de la seguridad”, indicó el empresario al Mega Deportes.

Acusación de mala administración en Colo Colo

Y sus dardos apuntaron directamente a Mosa, ya que espera que el proyecto no se caiga si es que hay cambio en la presidencia de ByN.

“Sin perjucio de lo que yo digo, en el sentido que no debería alterar mucho. Lamentablemnete yo creo que Aníbal tiene un estilo de administración que ha sido comprobado en sus cuatro periodos anteriores, que perdió una cantidad de plata… más 15 millones de dólares, lo cual es estrambótico en el fútbol chileno”, lanzó.

“Y con resultados deportivos muy malos, estuvimos a punto de irnos a la B, tuvimos una crisis financiera enorme, obtuvo un solo campeonato corto en cuatro periodos“, añadió.

Pero eso no fue todo, ya que para cerrar tiró la última parte de la artillería pesada contra el empresario sirio: “No es un buen administrador, por su manera de ser y por esta ambición un poco populista que tiene. A menos que naciera de nuevo, a mi gusto no le haría bien a la institución“.

Aníbal Mosa es uno de los directores más cercano al plantel de Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

¿Cuándo son las elecciones en Blanco y Negro?

Luego de la renuncia del director Eduardo Loyola -del bloque Aníbal Mosa- en marzo, que obliga a tener nuevas elecciones, estas quedaron agendadas para el viernes 26 de abril.