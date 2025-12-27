Colo Colo está a poco más de una semana de volver a juntarse para pensar en la temporada 2026, donde Fernando Ortiz y sus dirigidos tendrán que disputar la Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga sin presencia internacional.

Hace un par de días, Aníbal Mosa en conjunto con Daniel Morón presentaron a Matías Fernández Cordero como primer refuerzo de la temporada y fue ese mismo día en que el presidente de Blanco y Negro avisó que podrían venir más anuncios.

Joaquín Sosa sería el segundo refuerzo de Colo Colo. | Foto: Getty Images

Si bien todavía no lo ha hecho oficial el club, fue el periodista César Luis Merlo quien, a través de cuenta oficial de X, dio a conocer al segundo refuerzo del Cacique para el 2026: “El defensor Joaquín Sosa es nuevo refuerzo de Colo Colo”, informó.

En esa línea, el profesional de las comunicaciones no se queda ahí y avisa en qué términos llega el uruguayo al Estadio Monumental: “Bologna, dueño de su pase, lo cede a préstamo por un año y con una opción de compra”.

Así las cosas, el Cacique consigue a su defensor central para la zaga, toda vez que hace un par de semanas le dijo adiós a Emiliano Amor y Sebastián Vegas, quienes no continuarán en los albos para la temporada entrante.

En síntesis

Fernando Ortiz dirigirá a Colo Colo en la Liga, Copa Chile y Copa de la Liga 2026.

El defensor uruguayo Joaquín Sosa es el segundo refuerzo tras el fichaje de Matías Fernández Cordero.