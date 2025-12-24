En Colo Colo están muy cerca de abrochar a su segundo refuerzo en este mercado de fichajes, luego de la presentación del lateral derecho Matías Fernández Cordero, quien vuelve a Chile tras una exitosa etapa en Independiente del Valle.

Ahora los albos están afinando detalles para concretar el arribo de un defensa central, donde hubo varios nombres en carpeta, como Nicolás Díaz, Bruno Cabrera, Juan Ignacio Díaz, entre otros.

Pero quien habría tomado la delantera para arribar al cuadro popular sería el uruguayo Joaquín Sosa, quien fue pedido por el entrenador Fernando Ortiz.

El zaguero charrúa pertenece al Bologna de la Serie A italiana, club que lo compró en 2022 tras irrumpir en Nacional de Montevideo. Aunque con los Petroniani solo estuvo una temporada, ya que después ha sido cedido constantemente.

Desde entonces ha defendido al Dinamo Zagreb (Croacia), Montreal (Canadá), Reggiana (Italia) y en el último semestre estuvo en Independiente Santa Fe (Colombia).

Con el equipo cafetero disputó 12 partidos y su préstamo terminaba ahora en diciembre. Mientras que con Bologna tiene contrato vigente hasta junio de 2026.

Es esto último lo que está retrasado su oficialización en Colo Colo, pues el jugador debe definir ciertos puntos con el elenco rossoblu, donde la idea es que llegue a préstamo por seis meses y sin cargo, para luego negociar como agente libre.

Las características de Joaquín Sosa

Joaquín Sosa tiene 23 años, su estatura es de 1,89 metros y su perfil es zurdo, pudiendo jugar como defensa central, stopper o lateral izquierdo. Hasta el momento ha sido campeón de Primera División en Uruguay y también en Croacia.

Joaquín Sosa defendió a Independente Santa Fe en el último semestre.

En síntesis