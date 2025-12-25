En Colo Colo buscan abrochar a su segunda incorporación en este mercado de fichajes, pero la billetera no está acompañando a Blanco y Negro, pues luego de un año de pérdidas, la situación financiera no está en su mejor momento.

Hasta ahora solo han presentado al lateral derecho Matías Fernández Cordero, quien llegó como agente libre al Estadio Monumental. Mientras que recibieron un tremendo portazo de Deportes Limache por una oferta al atacante Daniel ‘Popín’ Castro, la que habría sido de 250 mil dólares.

En medio de este panorama, conversó con BOLAVIP el periodista deportivo Rodrigo Herrera, quien fue muy crítico con la disposición del Cacique en este mercado.

“Colo Colo hoy día salió a comprar a luca y a mil. Ese es el punto, salió a comprar a luca y a mil. Frente a eso, evidentemente que se va a encontrar con muchos portazos y tal vez algún jugador que venga de vuelta”, comenzó diciendo.

“Hoy día Colo Colo Tiene un solo lateral derecho. Jeyson Rojas todo el año no jugó, ni en la Unión (Española) ni después en La Serena. No se sabe qué va a pasar con la banda izquierda, quién va a acompañar a (Javier) Correa, si va a seguir (Marcos) Bolados, qué va a pasar en el medio. No, Colo Colo es un equipo que de verdad está armándose en la liquidación y en la liquidación no va a salir bien parado”, agregó.

Rodrigo Herrera le cierra la puerta a este posible fichaje de Colo Colo

En la misma línea, le bajó el dedo a la posible llegada del defensa uruguayo Joaquín Sosa de 23 años, quien pertenece al Bologna, pero ha estado a préstamo desde 2023. El último semestre estuvo en Independiente Santa Fe.

“Sosa, perdóname, pero el compadre no rindió en Italia, se va a jugar a Colombia, no juega nada en Colombia, lleva más de un año sin jugar y la gente de Colo Colo cree que mágicamente se coloca la blanca y el tipo va a rendir. Yo creo que nuevamente están apostando a la aventura, están haciendo este mercado a luca y a mil que no va a terminar bien”, lanzó Herrera.

Finalmente, el ex rostro de Mega puso como ejemplo lo que está haciendo Deportes Concepción en este mercado de fichajes, alistándose con todo en su vuelta a Primera División.

“Hay otros equipos, de menor envergadura que Colo Colo, que se están reforzando mejor, por ejemplo, Deportes Concepción. Hay jugadores que de verdad uno dice ‘acá este equipo se va armando bien'”, concluyó.

Colo Colo también busca un préstamo sin cargo por Joaquín Sosa.

