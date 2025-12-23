Colo Colo se sigue preparando para lo que será su temporada 2026, en el que los ‘Albos’ desean llegar de la mejor forma para lo que son sus importantes desafíos en el ámbito nacional en el próximo año.

Por esto, en la dirigencia del ‘Cacique’ se mueven con todo dentro de lo que es el mercado de pases, en donde esperan poder conformar un competitivo plantel para el 2026.

Sobre este tema, el entrenador Fernando Ortiz recibiría una tremenda noticia en esta jornada, en donde el ‘Cacique’ tendría casi listo a su segundo refuerzo para el próximo año.

Se trata del defensor uruguayo, Joaquín Sosa, quien tiene todo encaminado para ser el segundo fichaje de Colo Colo para el 2026, arribo que podría ser oficializado en las próximas horas.

Sosa sería el segundo refuerzo ‘Albo’ | Foto: Getty Images

Esta información la dio a conocer hace unos instantes el periodista Christopher Brandt en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que el jugador que pertenece al Bologna de Italia, tiene todo listo con Colo Colo.

“Joaquín Sosa avanza para convertirse en refuerzo de Colo Colo. El directorio de Byn no pudo aprobar hoy la contratación del defensa uruguayo porque aún queda ajustar algunos detalles con el Bologna”, señaló.

De no mediar inconvenientes, Colo Colo tendría todo listo para sumar a un nuevo refuerzo en este 2026, en la que refuerza un importante puesto para el equipo de Fernando Ortiz como lo es la zona defensiva.

