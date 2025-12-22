Colo Colo se sigue preparando para lo que será la temporada 2026, en el que el ‘Cacique’ espera poder reforzarse de buena forma para lo que es el próximo año e ir a por todo en lo que es la competencia nacional.

Por esto, los ‘Albos’ saben que este mercado de pases será importante para nutrir su plantilla y por esto, analizan diversos nombres para poder incorporar en algunas partes del campo.

Uno de estos puestos sería el de defensor central, en la que Fernando Ortiz dio un par de nombres para reforzar la zaga y uno de estos sería el del uruguayo Joaquín Sosa, quien pertenece al Bologna y hoy en día milita en el Independiente de Santa Fe.

Cuando se pensaba que este fichaje estaba encaminado para poder realizarse en Colo Colo, en las últimas horas una negativa noticia es la que recibieron en la dirigencia de ‘Popular’, en la que este traspaso podría caerse por completo.

Colo Colo podría perder el fichaje de Sosa | Foto: Getty Images

En Colombia se cierran a la salida de Sosa

En las últimas horas, el medio colombiano ‘El Vbar Caracol’ informó que existiría vuelco radical en lo que sería el fichaje del uruguayo a Colo Colo, ya que desde el club colombiano no estarían dispuestos a cortar el vínculo con el jugador.

“Pablo Repetto (DT de Independiente Santa Fe) no está convencido de la salida de Joaquín Sosa. El entrenador uruguayo analiza la continuidad del defensor en el equipo ‘cardenal’”, señalaron.

Joaquín Sosa tiene su cesión con el conjunto colombiano hasta mediados del 2026 y este contrato desde Independiente Santa Fe buscan cumplirlo por completo, algo que sin duda generaría un dolor de cabeza en Colo Colo.

Se espera que los próximos días puedan ser cruciales para conocer lo que será esta situación del zaguero uruguayo, quien en un principio tenía todo avanzado con los ‘Albos’, pero hoy, el panorama parece haber cambiado.

En Síntesis