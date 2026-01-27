Este martes fue presentado Damián Pizarro en su nuevo club, luego de terminar anticipadamente su préstamo en Le Havre de Francia y que no se haya concretado su regreso a Colo Colo.
El novel delantero chileno firmó como nuevo refuerzo de Racing de Avellaneda, donde ayer había pasado los exámenes médicos, por lo que esta jornada se cumplió con el último ritual.
La Academia le dio la bienvenida a través de dos publicaciones en redes sociales, donde compartieron fotografías del atacante nacional con la camiseta de Racing, revelándose que usará el dorsal número ’14’.
“¡Pizarro es jugador de Racing! El delantero chileno de 20 años llega a préstamo desde Udinese, por un año y sin cargo”, escribieron desde Avellaneda.
A eso, agregaron otro posteo tirándole flores al formado en el Cacique por cómo luce la equipación albiceleste: “Te queda hermosa, Damián”.
En las fotografías, se pudo apreciar que el entrenador Gustavo Costas y el presidente e ídolo Diego Milito, presentaron fraternalmente a Pizarro.
De esta forma, el oriundo de La Pintana comienza a vestir la cuarta camiseta de su corta carrera profesional, tras salir de Colo Colo y probar suerte en Europa con Udinese en la Serie A de Italia y Le Havre en la Ligue 1 de Francia.
Ahora vuelve a Sudamérica para reencontrarse con su mejor versión, esta vez en el fútbol argentino.
En síntesis
- Damián Pizarro firmó como nuevo refuerzo de Racing de Avellaneda este martes.
- El delantero chileno usará el dorsal número 14 en el club argentino.
- La incorporación es un préstamo por un año sin cargo desde el Udinese.