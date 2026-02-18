La paciencia se agotó en Avellaneda. Tras seis fechas del torneo argentino, el nombre de Damián Pizarro ha pasado de ser una promesa de refuerzo a un verdadero dolor de cabeza para los hinchas de Racing Club.

El periodista partidario Martín Idaberry alzó la voz y destrozó en su cuenta de Twitter el presente del ex delantero de Colo Colo, quien sigue sin poder debutar oficialmente debido a un eterno “reacondicionamiento físico”.

Para el comunicador, lo que sucede con el joven atacante chileno es inentendible y roza lo inaceptable para un club de la magnitud de la “Academia”. El periodista puso en duda la condición atlética con la que Pizarro aterrizó en Argentina.

“Damián Pizarro está haciendo un ‘reacondicionamiento físico’ que ya lleva más días que toda la pretemporada de Racing en Paraguay. Dos opciones: o vino muy mal o es un desastre (o las dos cosas)“, disparó Idaberry a través de sus plataformas.

Gustavo Costas es criticado por aceptar a Damián Pizarro.

El dardo a Gustavo Costas y la dirigencia

El periodista también recordó las palabras del técnico Gustavo Costas, quien en su momento intentó bajar las expectativas sobre el fichaje del chileno, calificándolo como una opción “económica” más que una prioridad absoluta.

“Costas avisó de esto: ‘Fue lo que podía traer Racing por su economía'”, recordó el comunicador, dejando entrever que el nivel de Pizarro no convence ni siquiera al propio entrenador. La falta de recambio: Mientras “Maravilla” Martínez (goleador del equipo) juega todos los minutos por falta de un suplente de peso, la paciencia se agota: “Si tanto reclamamos la llegada de un 9, me parece lógico reclamar, al menos, verlo correr un rato”.

La sombra de la Reserva

Lo que más molesta en el entorno de Racing es que, mientras se espera por un Pizarro que parece no ponerse a punto nunca, los canteranos del club sí están respondiendo. “Si no, deberán hacerse cargo de lo que trajeron. Mientras tanto, Fraga hace goles en Reserva”, sentenció Idaberry, poniendo al juvenil Ramiro Fraga como la opción lógica por sobre el chileno.

Con el torneo avanzando y la exigencia del público en aumento, Damián Pizarro queda en el ojo del huracán. En Racing ya no se conforman con el cartel de “joya” que traía desde el Monumental; en Avellaneda exigen que, por lo menos, el jugador esté en condiciones de saltar a la cancha.