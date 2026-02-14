En Chile, la expectativa crece por el duelo de Racing Club ante Banfield, válido por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026, que se jugará esta tarde en el Estadio Florencio Sola.
El equipo dirigido por Gustavo Costas arrancó el torneo de manera irregular y solo en la última jornada pudo recuperarse con un revitalizador triunfo como local ante Argentinos Juniors.
Entre los citados, uno de los focos de atención es el delantero chileno Damián Pizarro, quien tiene la primera citación tras varias semanas de adaptación física y futbolística.
La inclusión del ex Colo Colo representa un espaldarazo de Costas y una oportunidad de oro para que el atacante empiece a ganar protagonismo en la Liga Profesional de Argentina.
¿Cuándo y a qué hora juegan Banfield vs. Racing Club?
Racing Club enfrentará a Banfield este sábado 14 de febrero a las 17:30 horas de Chile en el Estadio Florencio Sola.
¿Cómo y dónde ver a Banfield vs. Racing Club?
El partido entre Banfield y Racing Club no tendrá transmisión oficial en Chile y solo podrá seguirse por TNT Sports Argentina.
¿Quién es el árbitro de Banfield vs Racing?
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Lucas Ariel Novelli Sanz
- Asistente VAR: Jorge Nelson Sosa