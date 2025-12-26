Colo Colo acelera sus gestiones en el mercado de fichajes. En este período, Blanco y Negro no solo lucha para sumar incorporaciones: quiere definir cuanto antes la salida de un polémico jugador.

¿De quién se trata? Estuvo en el extranjero durante 2025, pero su pase no fue adquirido por el club que acordó su préstamo. Ese es el caso de Brayan Cortés, que a sus 30 años tiene su futuro en incertidumbre.

El título de El Deportivo de La Tercera, refiriéndose al seleccionado chileno, fue el siguiente: “No lo quieren en Macul: las maniobras de Colo Colo para sellar la partida de Brayan Cortés“.

Luego, se reveló que los albos han bajado la vara en las negociaciones para concretar una nueva cesión. Si todo marcha a la perfección, emigraría a México en los próximos días.

“Las negociaciones entre Puebla y los albos tampoco están enterradas por completo. Incluso, en el Estadio Monumental están dispuestos a hacer un esfuerzo para cerrar la partida del jugador a Norteamérica“, se detalló.

Colo Colo no quiere contar con Brayan Cortés en 2026. (Foto: Photosport)

Colo Colo trabaja en el caso Brayan Cortés

Finalmente, el sitio mencionado destacó cuál es el plan de los albos para que su arquero firme con una nueva escuadra. Las pretensiones son menores a las esperadas.

“En ese escenario, el club chileno no descarta renunciar a un cargo por el préstamo. Eso, siempre y cuando el equipo extranjero financie la totalidad del salario, el cual bordea los 60 mil dólares mensuales“, cerró la información.

En resumen:

Según detalla El Deportivo de La Tercera, la relación entre el portero y el club está desgastada, al punto que en Macul están dispuestos a sacrificar ingresos económicos con tal de liberar su cupo y, sobre todo, su alto costo salarial.