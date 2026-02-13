Argentinos Juniors venció por la cuenta mínima el día de ayer a River Plate por la quinta jornada del Torneo de Apertura. El equipo de Brayan Cortés e Iván Morales se hizo fuerte de local tras derrotar al conjunto de Paulo Díaz.

Pese a que el ex portero de Colo Colo realizó un gran partido, cometió un gran error tras intentar despejar un balón que casi terminó en el empate de los Millonarios.

El ex Peñarol tuvo un gran partido, pero al momento de su error, las críticas no tardaron en llegar.

Con el resultado a favor, el equipo local alcanzó la cuarta posición de la tabla del grupo B con 8 puntos en 5 partidos. Mientras que los dirigidos por Marcelo Gallardo se ubican en el quinto lugar con 7 tantos, y además acumularon su segunda derrota consecutiva.

Lamentablemente, Iván Morales no pudo hacer su debut con los “Bichitos Rojos”, por lo que tendrá que esperar para estrenarse.

Brayan Cortés hizo un buen partido pese a su error

El formado en Deportes Iquique obtuvo una nota de 7.4 en Sofascore siendo uno de los mejores jugadores de la cancha.

¿Qué viene para Brayan Cortés?

El equipo de los chilenos tiene un gran desafío por delante. Esto ya que enfrentarán a Barcelona SC por la ida de la segunda ronda de clasificación de la Copa Libertadores. Partido que se jugará el miércoles 18 de febrero a las 21:30 horas en Ecuador.

En síntesis