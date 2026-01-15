Colo Colo se prepara para lo que será su estreno en esta jornada dentro de la Serie Río de La Plata en Uruguay, en donde los ‘Albos’ enfrentarán un apretado duelo ante Olimpia de Paraguay.

Sobre el presente del ‘Popular’, el ex ‘Albo’, Roberto Rojas habló con Bolavip Chile en exclusiva y se refirió a lo que es la actualidad de Colo Colo, en la que no se hace muchas esperanzas por este mercado por lo que será la recatada billetera del club ante su mal momento.

“Me parece que no, porque depende de las circunstancias financieras que Colo Colo tiene, los jugadores de casa este año hay que prepararlos para una competencia internacional el año que viene, porque este año Colo Colo va a tener un déficit financiero muy grande, no puede estar contratando gente de gran peso, porque ingreso financiero no va a tener y ese es el gran problema de Colo Colo”, parte señalando Rojas.

Siguiendo en aquello, el ‘Cóndor’ hace el llamado a Fernando Ortiz en este 2026 de jugarse en probar a jugadores de proyección en Colo Colo, los que comiencen a foguearse en las diferentes competiciones nacionales que tendrá el ‘Cacique’.

Rojas espera un positivo año para Colo Colo | Foto: Photosport

“Para eso sirve este año, para ponerlos en la Copa Chile o el torneo nacional. Colo Colo debería ponerse las pilas y darle más posibilidad a los jugadores jóvenes, de categoría inferior que están en las otras categorías, el jugador que tiene condiciones, tienen que probarlo dentro de un campeonato”, remarca.

Concluyendo, Rojas habló de lo que fue la salida de Brayan Cortés de forma continua en Colo Colo, en la que siente que el jugador pudo haberse mantenido en el ‘Cacique’, ya que considera que llegar a Argentinos Juniors en Argentina no es un gran salto para su carrera.

“Yo hubiese aspirado a otro nivel, estar en Colo Colo en Chile es más productivo que jugar en un equipo que está lejos de Boca Juniors o River Plate, en un club, que yo personalmente hubiera preferido quedarme. Hay que pensar que el fútbol argentino hace tiempo no sale campeón de América, el fútbol argentino es importante, pero como institución, me hubiese gustado que los chicos se queden en Colo Colo”, cerró.

