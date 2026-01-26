El fin de semana recién pasado comenzó la acción de la liga argentina, donde varios chilenos dirán presente en los equipos más importantes del país vecino y en otros que tienen menos repercusión que los denominados ‘5 grandes’.

Ese es el caso de Brayan Cortés, quien el día de ayer fue titular en el compromiso entre Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín. El ex Colo Colo tuvo una soberbia actuación que incluso hizo a los hinchas del ‘Bicho’ levantarse de sus asientos.

El partido estaba trabado y sin muchas llegadas, pero al minuto 97 llegó el grito de desahogo para el cuadro del chileno: Tomás Molina anotó el único gol del partido que le permite soñar en grande a Cortés y compañía.

Eso sí, un minuto después de que Molina anotó el 1-0, Sarmiento apretó fuerte y buscó el gol del empate y casi lo logra, si no fuera por una tapada monumental de Brayan Cortés: el portero, quien no estaba muy bien ubicado, se lanzó de manera soberbia y evitó el gol del empate.

La jugada le significó un aplauso cerrado no solo de sus compañeros, sino que también de la gran cantidad de público que dijo presente en el Estadio Diego Armando Maradona de la ciudad de Buenos Aires.

Así las cosas, Brayan Cortés deja en el pasado el trago amargo de la eliminación a mitad de semana y ahora se consolida en el arco de Argentinos Juniors, club que esta temporada disputará la Copa Libertadores de América.

En síntesis

Brayan Cortés fue titular y figura en la victoria de Argentinos Juniors ante Sarmiento de Junín.

El portero realizó una tapada clave al minuto 98 para asegurar el triunfo en Buenos Aires.