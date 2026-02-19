Brayan Cortés ya dejó atrás su fugaz paso por Peñarol de Uruguay, donde apenas alcanzó a estar un semestre y no fue renovado por el cuadro uruguayo, teniendo que buscar un nuevo club para la presente temporada.

Debido a que el jugador no quería regresar a Colo Colo, optó por la opción de Argentinos Juniors en donde es titular indiscutido y el día de ayer protagonizó una jugada que dejó a los hinchas trasandinos con taquicardia.

Corría el minuto 12 cuando el portero salió acortar una pelota fuera del área con el pie muy arriba, impactando en el jugador de Barcelona y dejando a todo el cuadro ecuatoriano pidiendo la tarjeta roja para el portero chileno.

Si bien hubo segundos de suspenso por una eventual llamada del VAR, lo cierto es que nada pasó y Brayan Cortés se salvó de manera inexplicable de dejar a su equipo con 10 jugadores antes de los primeros 15 minutos de partido.

Para tranquilidad del portero, Argentinos Juniors resistió los ataques de Barcelona y se terminó quedando con el partido con un agónico 1-0 que recién se pudo destrabar en los descuentos del segundo tiempo.

En síntesis

Brayan Cortés es titular en Argentinos Juniors tras su paso por Peñarol de Uruguay.

El portero impactó a un jugador de Barcelona al minuto 12 fuera del área.