Colo Colo se prepara para la Supercopa de este domingo ante Universidad de Chile. Sin embargo, esta semana no ha estado exenta de polémicas para el cuadro popular.

Días atrás, los albos entregaron un parte médico en donde detallaron que: “El jugador Óscar Opazo fue diagnosticado con una meniscopatía interna en su rodilla izquierda“.

A su vez, indicaron el largo plazo de recuperación que tendrá el “Torta”: “Dada esta condición se someterá a cirugía el día de mañana miércoles 10 de septiembre. Se estima tiempo de para deportivo de 2 a 3 meses“.

Esta vez, Colo Colo vuelve a recibir un duro mazazo por una de sus figuras, por lo que Fernando Ortiz deberá mover sus piezas pensando en su debut en la banca alba como DT frente a los azules.

La nueva sensible baja que sufre Colo Colo

Esta vez fue Alan Saldivia quien también debió pasar por el quirófano. Según reveló el periodista Nicolás Ramírez de ESPN, el zaguero uruguayo tuvo que ser intervenido por una pubalgia que arrastraba hace un tiempo. Eso sí, se desconoce su plazo de recuperación.

“Alan Saldivia fue intervenido quirúrgicamente y será baja en Colo Colo durante un mes. El defensa venía arrastrando una pubalgia, por lo que este lunes pasó por el quirófano. Se suma a las intervenciones de Oroz y Opazo”, indicó el comunicador a través de su cuenta de X.

Alan Saldivia será baja en Colo Colo. Fernando Ortiz suma un nuevo dolor de cabeza de cara a la Supercopa (Foto: Photosport)

Tal y como indica en su post, Alexander Oroz es otro de los que no están disponibles para el tano. Según informó el kinesiólogo albo Wilson Ferrada a Radio Cooperativa, “el joven tenía cuatro desgarros tendomusculares del músculo bíceps femoral de sus isquiotibiales“, por lo que se sometió a un complejo tratamiento en Europa.

¿Cuándo es el debut de Fernando Ortiz en Colo Colo?

Fernando Ortiz tendrá su debut como DT de Colo Colo con estas tres importantes bajas. El “Tano” hará su estreno nada menos que ante el clásico rival U. de Chile este domingo 14 de septiembre a contar de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.