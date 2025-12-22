Colo Colo sigue moviéndose en el mercado de pases con el objetivo de reforzar su línea defensiva, una de las zonas más debilitadas tras las salidas de Emiliano Amor y Sebastián Vegas. En Macul saben que deben acertar en las incorporaciones y, por lo mismo, cada negociación se analiza con lupa desde Blanco y Negro junto al cuerpo técnico de Fernando Ortiz.

En ese escenario, uno de los nombres que ha tomado fuerza en las últimas horas es el del defensor paraguayo Junior Barreto. El zaguero de Olimpia aparece como una alternativa concreta para el Cacique, tanto por sus características futbolísticas como por las condiciones económicas que rodean una eventual operación.

Junior Barreto se acerca a Colo Colo en este mercado de fichajes. (Foto: Ruda Mendes/Getty Images)

Fue el periodista Rodrigo Gómez, de Radio Cooperativa, quien entregó detalles clave sobre el posible fichaje del central: “Según lo que he podido averiguar son buenas condiciones económicas. 300 mil dólares toda la operación”, aseguró el comunicador, cifra que asoma como abordable para el presupuesto albo y que acerca a Barreto al Estadio Monumental.

El lío que se generó en el arco de Colo Colo

Mientras el tema del defensor parece avanzar con relativa claridad, la situación es muy distinta en la portería. Uno de los nombres que ha sonado con fuerza es el de Esteban Andrada, arquero argentino que es del gusto de Fernando Ortiz y que incluso habría manifestado su interés en vestir la camiseta de Colo Colo.

Sin embargo, la primera gran traba está dentro del propio club. Desde la dirigencia le habrían comunicado al DT que reforzar el arco no es una prioridad en este mercado, postura que contrasta con la inquietud del cuerpo técnico ante la eventual salida de Brayan Cortés y la necesidad de competencia para Fernando De Paul.

Esteban Andrada quiere venir a Colo Colo, pero todo indica que las condiciones para su llegada no están del todo allanadas (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

A eso se suma un segundo obstáculo no menor: el Real Zaragoza, club donde Andrada se encuentra a préstamo, no tendría intenciones de liberarlo anticipadamente, pese a que su pase pertenece a Monterrey. Esta negativa complica aún más una operación que ya era difícil desde lo económico.

Este escenario, además, podría terminar afectando otras alternativas que estaban sobre la mesa, como la de Jaime Vargas, arquero de Deportes Recoleta. Así, mientras Junior Barreto parece cada vez más cerca de transformarse en refuerzo albo, el arco del Cacique sigue siendo un verdadero rompecabezas que amenaza con dejar más dudas que certezas en este mercado de fichajes.

DATOS CLAVE