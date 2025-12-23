Colo Colo sigue moviéndose en el mercado de fichajes de cara a la próxima temporada, con especial atención en un puesto clave como el arco, donde Blanco y Negro y el técnico Fernando Ortiz buscan sumar experiencia y jerarquía para competir con Fernando de Paul.

En ese escenario, uno de los nombres que había tomado fuerza en las últimas semanas era el de Esteban Andrada, arquero argentino con pasado en Boca Juniors y actual jugador de Monterrey, quien se encuentra a préstamo en el Zaragoza de España.

Sin embargo, durante las últimas horas ya se advertía que la operación era compleja, y finalmente la opción quedó completamente descartada.

Esteban Andrada corría con ventaja para ocupar el puesto de arquero en Colo Colo | FOTO: Alex Grimm/Getty Images

Representante de Esteban Andrada tira por la borda la opción de Colo Colo

Fue Luciano Nicotra, representante del guardameta, quien en conversación con ADN Deportes confirmó que Andrada no saldrá del club español en este mercado.

“Hablé con el director deportivo, Txema Indias, y me dijo que el jugador no sale bajo ningún concepto”, aseguró el agente.

Además, explicó los motivos que hoy blindan al meta trasandino: “Cambiaron de entrenador, pasó a ser figura del equipo y su salida, desde el lado de Zaragoza, está complicada”.

De esta manera, Colo Colo deberá tachar un nombre importante de su lista y continuar evaluando otras alternativas para reforzar el arco, en un mercado que se presenta cada vez más exigente para el Cacique.

En síntesis…