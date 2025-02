Arturo Vidal nuevamente no fue considerado por Jorge Almirón para el duelo entre Colo Colo y Santiago Wanderers. Al igual que contra Deportes Limache, el “King” vio el partido como un espectador más, enfocándose además en el partido de La Roja de este sábado.

Si bien el DT del cuadro popular no consideró al volante para dosificar fuerzas, Ricardo Gareca sí levantó el teléfono para tener al jugador albo ante Panamá, en lo que será el primer amistoso de la Selección Chilena de este 2025.

Si bien en primera instancia se supo que Jorge Almirón decidió no llamar a Vidal y a otras de sus figuras para dosificar fuerzas, esta vez, el propio “Rey Arturo” reconoció estar algo resentido.

Fue en sus transmisiones de Kick, donde Arturo Vidal, reaccionando a la derrota de Colo Colo frente a Santiago Wanderers, aseguró que no está 100% seguro de si sumará minutos ante los panameños este fin de semana.

Concretamente, el exJuventus reveló: “Tengo una molestia y no puedo arriesgar. En esta etapa no podemos arriesgar cuando en 10 días jugamos el campeonato. Lo mismo que Correa y los que estamos afuera“.

“No voy a arriesgar nada. No sé si el sábado pueda jugar. No quiero arriesgar. Mañana estamos citados en Juan Pinto Durán y me presentó, pero no sé si llegó a jugar el sábado“, sentenció Vidal.

¿Cuándo juegan La Roja y Colo Colo?

Luego de la derrota ante Santiago Wanderers, Colo Colo recibirá el 9 de enero a las 18:00 horas a Unión San Felipe en el Estadio Monumental. En tanto, La Roja enfrentará a Panamá este sábado 8 a las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

Arturo Vidal pone en duda su participación con La Roja frente a Panamá

¿Podrá Arturo Vidal jugar alguno de estos dos encuentros? Solo con el correr de los días se tendrá mayor certeza del estado físico del “King”.