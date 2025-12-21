El mercado de fichajes de Primera B se sigue moviendo en los últimos días, y uno de los grandes candidatos para lograr el ascenso el próximo año es Santiago Wanderers. Los porteños quedaron eliminados en la Liguilla de Ascenso y tras ello han sufrido un masivo éxodo de futbolistas.

Tras el fin de temporada, el Decano apenas oficializó la llegada del técnico Francisco Palladino, quien vivirá su segundo ciclo en el puerto. Respecto al plantel, el Decano anunció las renovaciones del arquero Raúl Olivares y del mediocampista Leandro Navarro.

Si bien todavía no ha llegado un nombre de peso a Valparaíso, la dirigencia wanderina sumó al plantel a dos importantes canteranos. Se trata de Martín y Cristóbal Villarroel, hijos del emblema caturro Moisés Villarroel, quienes firmaron su primer contrato profesional con el conjunto porteño.

Martín y Cristóbal Villarroel firmaron su contrato en el Decano (@WandererOficial).

“¡Los Villarroel se ponen una vez más la VERDE! Es oficial, los hermanos Martín y Cristobal firmaron el día de hoy sus respectivos contratos para el 2026. Acompañados por el gran Moisés Villarroel, ambos canteranos sellaron su incorporación, Martín en su regreso al club y Cristobal con su primer contrato profesional”, señalaron desde el club.

Martín, de 24 años y de posición mediocampista, vuelve a Wanderers tras su salida en 2024 a Deportes La Serena, mientras que Cristóbal buscará debutar en el profesionalismo la próxima temporada.

“Estoy muy contento de que los dos estén en Wanderers. Cristóbal comienza su carrera profesional y Martín tiene la revancha que buscaba”, señaló el padre de ambos jugadores, quien dejó atrás los desencuentros con la familia Sánchez.

