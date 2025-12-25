Santiago Wanderers no pudo ascender a la primera división este 2025 y comienza a reestructurar su plantel con el objetivo de aspirar a algo más que llegar a la Liguilla como fue este año.

Pese a que aún no hay noticias de refuerzos, y sólo de contratos profesionales para canteranos, si se confirmó la partida de uno de sus jugadores claves: Juan Ignacio Duma, delantero que marcó 26 goles con la camiseta del Decano-

El formado en la U ocupó su cuenta de Instagram para despedirse de la hinchada caturra. “Después de tres años en esta institución, llega el momento de despedirme. No es fácil poner en palabras todo lo vivido, porque fueron años intensos, de aprendizaje, de crecimiento y de momentos que voy a llevar conmigo para siempre”, escribió.

¿Se va por voluntad propia o lo fueron? Duma deja las cosas claras: “En cada partido intenté representar estos colores y los valores del club de la mejor manera posible. Ojalá haya estado a la altura de lo que significa vestir esta camiseta. Mis intenciones siempre fueron quedarme y seguir defendiéndola al menos un año más, pero lamentablemente hoy los caminos se separan”.

Pese a que se va y quería quedarse, igualmente el atacante se va a agradecido de Santiago Wanderers.

“Quiero agradecer profundamente al club, a mis compañeros, a cada trabajador de la institución y, muy especialmente, a la gente. Gracias, Decano, por el cariño inmenso que nos entregaron durante todo este tiempo, tanto a mí como a mi familia. Estaremos eternamente agradecidos”, cerró.

La Polémica de su Salida

A través de su mensaje en redes sociales, el protagonista dejó en claro que su partida no fue por voluntad propia:

Esta decisión de la dirigencia de Wanderers ha generado molestia en la hinchada, considerando que se desprende de su mejor delantero justo cuando necesitan armar un plantel para buscar el ascenso directo en 2026.

¿Cuál será el próximo destino de Duma?

Dada su condición de jugador libre y su excelente cuota goleadora en 2025, el delantero de 32 años ya maneja ofertas: