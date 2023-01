La incertidumbre de Marcelo Cañete: Mediocampista no jugará en la U y no se sabe dónde lo hará

Tras dos destacadas temporadas vistiendo la casaquilla de Cobresal, la dirigencia de Universidad de Chile puso los ojos en el jugador argnetino - paraguayo, Marcelo Cañete.

La misión era complicadísima, reemplazar a Walter Montillo quien tras algunas vicisitudes con la dirigencia, no renovó su contrato y decidió temrinar su carrera. La 10 de la U tenía un nuevo dueño y era el jugador del cuadro minero.

Sin embargo, Cañete nunca pudo demostrar en los azules el mismo nivel exhibido en el norte y su paso por los estudiantiles fue sin pena ni gloria y en el 2022 fue enviado a préstamo a Huachipato, donde tampoco tuvo un rendimiento como él hubiese esperado.

23 partidos de los cuales en once fue titular y sin anotar goles, fue el paso del trasandino por la escuadra de Mario Salas, quienes de inmediato le cerraron la puerta si es que se creía que este año iba a continuar en la usina.

El jugador volvió a Universidad de Chile, al menos para iniciar el trabajo de pretemporada, pero entrenando de manera diferenciada del resto del plantel, situación que tiene complicado al futbolista de 32 años, pese a tener contrato vigente con los azules por una temporada más.

En la U sabe que no jugará, Mauricio Pellegrino no lo ha considerado en estos partidos de preparación en el CDA y sumado a eso, no hay cupos de extranjeros en el plantel, razón más que suficiente para dar a entender que en La Cisterna no está su temporada.

Se ha conocido de equipos que lo han sondeado, donde aparece el propio Cobresal, pero el aspecto económico lo hace muy difícil, como también Provincial Curicó Unido, pero quedó en nada aquella opción en el cuadro que jugará Copa Libertadores.

En Huachipato, Cañete tampoco brilló como en Cobresal (Agencia Uno)

En el ascenso también han consultado por el volante. Santiago Wanderers hizo un sondeo, pero tampoco el cuadro caturro profundizó en el tema y quedó en nada, por el momento.

Situación más que compleja para el Chelo Cañete, quien mientras espera saber qué pasará con su futuro, pero a su vez el lamento de un futbolista que hasta hace dos años brillaba en nuestras canchas y al llegar a un grande, poco y nada se rescató.