Colo Colo pudo avanzar a la recta final de la Copa Chile tras dejar en el camino a la Universidad Católica en la final de la Zona Centro Norte de la competición, en la que con el solitario gol de Damián Pizarro lograron dar el gran paso.

A pesar del triunfo, en Colo Colo se encendieron las alarmas por la importante situación que involucra a una de sus figuras, en la que su DT Gustavo Quinteros tuvo palabras para referirse a la molestia que sacó de partido a Óscar Opazo ante la UC.

“Lamentablemente Opazo sintió una molestia, él quería seguir jugando, tuve que tomar la decisión ahí en contra de su voluntad de sacarlo”, comenzó declarando Quinteros.

Siguiendo en su explicación, el estratega indicó que apenas el jugador sintió la molestia optó por sacarlo de la cancha, con la principal consigna de no agravar lo que puede ser esta lesión del ‘Torta’.

Colo Colo avanzó en la Copa Chile | Foto: Guillermo Salazar

“Yo lo que menos quiero ahora es perder a un jugador por mucho tiempo y más un jugador importante como él, tuvo una molestia muscular en una jugada y lamentablemente tuvo que salir”, explicó a los medios.

Finalmente, Quinteros espera que esta lesión de Opazo no sea grave, ya que a Colo Colo se le aproximan dos encuentros claves dentro del Campeonato Nacional antes del receso de Clasificatorias: Magallanes y Universidad de Chile

“Espero que no sea nada grave, que pueda recuperarse pronto. No sé si lo tendremos para el otro partido, ojalá que sí, pero sino será para el siguiente. Lo sacamos a tiempo para que no se agrave su lesión”, cerró.